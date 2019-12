Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot S120 is een geavanceerde camera met wifi en 5 keer zoom: van 24 mm groothoek tot 120mm tele. Daarmee kun je de meeste situaties goed vastleggen: van een weids landschap tot ver inzoomen om een detail van redelijke afstand beeldvullend te krijgen. Het toestel is 3 cm dik en weegt maar 218 gram. De sensor is met een diagonaal van 10mm wat groter dan die van een doorsnee compactcamera. Dat kan voordelig zijn bij weinig licht. Helemaal ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 30 cm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. Het aanraakscherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. De belichting is handmatig in te stellen en er zijn allerlei creatieve standen: timelapse-filmpjes, slow motion video, HDR. Ook kun je locatiegegevens van je smartphone koppelen aan de foto's van de camera.