Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot SX280 HS is een travelzoomcamera met wifi en 20 keer zoom, van 25 mm groothoek tot 500 mm supertele. Hij is vergelijkbaar met de SX270 HS, die geen wi-fi of gps heeft. De SX280 is 33 mm dik en weegt 232 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. Het gps-systeem legt vast waar de foto genomen is. De optische beeldstabilisatie werkt ook bij filmen. De accu kun je niet in de camera opladen. Het scherm toont uitleg en hulplijnen. De flitser klapt automatisch op. De camera kan filmen in slowmotion en hd (stereogeluid). Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Met de meegeleverde software ImageBrowser EX kun je foto's bewerken. Verder beschikt de PowerShot SX280 HS over focustracking en continu scherpstellen. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Een firmware-update herstelt het probleem dat tijdens filmen een laag batterijniveau wordt aangegeven.