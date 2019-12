Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot SX400 IS is een superzoomcamera met 30 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 720 mm supertele. Hij weegt 321 gram. De CCD-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. In macrostand kun je zelfs nog scherpstellen als de lens het onderwerp van de foto raakt. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het scherm heeft een lage resolutie en toont uitleg en hulplijnen. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De SX400 IS kan filmen in hd met monogeluid, maar heeft geen hdmi-uitgang. Met het meegeleverde Image Browser EX kun je op de computer foto’s en video’s bewerken.