Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon Powershot SX410 IS is een zeer kleine lichtgewicht bridgecamera met basisfuncties en een groot zoombereik: een superzoomcamera. Dit model is goed met één hand te bedienen door de ergonomische grip met achterop voldoende ruimte voor je duim en goed geplaatste knoppen. Helaas ziet dit toestel er uit als plastic en voelt hij ook zo. Het menu is een beetje verwarrend. Dit model is Eye-Fi-compatibel en in 2 kleuren verkrijgbaar. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.