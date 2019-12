Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon Powershot SX530 HS is een superzoomcamera, met 50 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 1200 mm supertele. De camera weegt 478 gram. De CMOS (Back Illuminated)-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. In macrostand kun je zelfs nog scherpstellen als de lens het onderwerp van de foto raakt. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. Het scherm toont uitleg en hulplijnen. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Met Image Browser EX kun je op de computer foto’s en video’s bewerken. Verder beschikt de SX530 HS o.a. over: wifi, onbeperkte lengte serieopname, gps data via je smartphone en verbinden via NFC.