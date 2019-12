Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot SX60 HS is een superzoomcamera met wifi en 65 keer zoom, van 21 mm supergroothoek tot 1365 mm supertele. Hij weegt 689 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van 7 mm. In de zoeker zie je een klein schermpje, alsof je door de camera heen kijkt. Je kunt de sterkte aanpassen van -4 tot +1. In macrostand kun je zelfs nog van heel dichtbij scherpstellen. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. Het draaibare scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg. De SX60 HS kan filmen in slowmotion en hd met stereogeluid. Via de microfoonaansluiting en de versterkingsregeling is met geluid te verbeteren. De belichting regel je zelf met de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Met de meegeleverde software kun je foto’s en video’s bewerken en RAW-bestanden omzetten. Verder heeft de SX60 HS o.a. HDR , onbeperkte lengte serieopname NFC, gps-tagging via je smartphone en een zoomhulp.