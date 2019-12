Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot SX610 HS is een normale compactcamera met standaard functies en groot zoombereik. Dit zakformaatje heeft een mooi ontwerp en een look en feel van hoge kwaliteit. Aan de achterkant is genoeg ruimte voor de duim en met één hand heb je goede grip op de camera. De knoppen zijn goed geplaatst. Het menu is wat verwarrend. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om verbinding te maken. De camera is in 3 kleuren verkrijgbaar.