De Canon Powershot SX700 HS is een travelzoomcamera met 30 keer zoom, van 25 mm groothoek tot 750 mm supertele. De camera is 35 mm dik en weegt 266 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het hoge-resolutiescherm toont uitleg en hulplijnen. De flitser moet je handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd met stereogeluid, of in slowmotion. Ook timelapsefilmpjes zijn mogelijk, waarmee je bijvoorbeeld zichtbaar maakt hoe een bloemknop opent. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Met Image Browser EX kun je foto’s en video’s bewerken. Met NFC kun je makkelijker een wifi-verbinding maken met een ander apparaat. Verder beschikt de SX700 HS o.a. over continu scherpstellen. Hij is verkrijgbaar in 2 kleuren.