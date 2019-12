Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm FinePix S4800 is een superzoomcamera met 30 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 720 mm supertele. De 544 gram zware camera draag je met een schouderriem. De CCD-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. Helemaal ingezoomd moet je 3 meter afstand houden om scherp te stellen. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. Hij werkt met penlites (AA). Het scherm heeft een lage resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Met MyFinePix Studio Ver.4.2 kun je foto's bewerken. Verder beschikt de FinePix S4800 over: exposurebracketing, commentaarfunctie bij foto's, panoramafunctie, 3D-functie, spot focusing/focus lock, focustracking en continu scherpstellen.