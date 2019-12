Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm FinePix S9900W is een normale bridgecamera met een groot zoombereik: een superzoomcamera. Er is voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. De camera heeft een goed gestructureerd menu met veel functies. De knoppen hebben een goed formaat en zijn goed geplaatst. Dit model is zeer comfortabel met één hand vast te houden. De grote handgreep heeft een goede rubberen inleg. Helaas ziet dit toestel er uit als plastic en voelt hij ook zo. Het is fijn dat er een zoeker op zit, maar die is wel erg klein en soms zie je een vervelend regenboogeffect. Op de lens zit een extra knop om in- en uit te zoomen. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.