Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm FinePix XP80 is een doorsnee outdoorcamera met standaardfuncties. Deze schokbestendige en waterdichte camera op zakformaat heeft een mooi design en is gemaakt van hoge kwaliteit kunststof. De camera is gemakkelijk met één hand vast te houden, met voldoende ruimte voor je duim achterop. De knoppen zijn goed geplaatst en het menu is gemakkelijk te bedienen. Opvallend is dat Fujifilm de mogelijkheid biedt het groothoekbereik te vergroten met een optionele accessoire: de 'action cam converter'. De XP80 heeft ook een stille stand en in videostand optische of digitale zoom. Dit model is in 3 kleuren verkrijgbaar. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.