Fujifilm X-A1 met Fujinon XC16-50mm

De Fujifilm X-A1 is een compacte systeemcamera met wifi. Hij is getest met de 'Fujinon XC16-50mm'-lens met 3 x zoom, van 24 mm groothoek tot 76 mm tele. Met lens weegt hij 348 gram, die je draagt met de meegeleverde schouderriem. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van 28,3 mm. In macrostand kun je scherpstellen vanaf 30 cm afstand. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het draaibare scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. Je kunt ook een losse flitser aansluiten. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. De belichting kun je eventueel zelf regelen met de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Met de meegeleverde software kun je RAW-bestanden op de computer omzetten naar jpg en foto's bewerken.