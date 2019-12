Fujifilm X-A2 met Fujinon SUPER EBC XC 16-50mm 1:3.5-5.6 OIS II

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-A2 is een kleine systeemcamera van hoge kwaliteit. Hij is erg prettig in gebruik. Deze retro body van hoogwaardig kunststof oogt als metaal. Hij geeft goede grip op de rubber stukken met genoeg ruimte voor je duim achterop. De knoppen zijn groot en goed geplaatst en er zijn drie knoppen voor snelle instellingen. Handig is het draaibare scherm. Het menu is goed opgebouwd en de navigatie is eenvoudig. Ook het snelmenu is goed opgebouwd. Helaas is de geteste combinatie is beetje te zwaar om te gebruiken met één hand. In het menu kun je drie soorten filmsimulatie kiezen: Provia, Velvia en Astia. Dit model is in 2 kleuren verkrijgbaar.