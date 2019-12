Fujifilm X-T1 met Fujinon XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-T1 is een compacte systeemcamera met wifi. Hij is getest met de 'FUJINON XF 1:2.8-4 18-55mm R LM OIS + EF' lens met 3 keer zoom, vanaf 27 mm groothoek. Met lens weegt hij 789 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 28 mm. In de zoeker zie je een klein schermpje, met aanpasbare sterkte van -4 tot +2 voor brildragers. In macrostand kun je scherpstellen vanaf 30 cm afstand. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het draaibare scherm toont uitleg en hulplijnen. De los meegeleverde flitser moet je handmatig opklappen. Hij kan filmen in hd met stereogeluid. Via de microfoonaansluiting en de handmatige versterkingsregeling is het geluid te verbeteren. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Met MyFinePix Studio kun je foto's bewerken. Verder heeft de X-T1 draaipanoramafunctie, timelapsefotografie, continu scherpstellen en aansluiting voor afstandsbediening.