Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X100S is een geavanceerde camera met een lichtsterke groothoeklens (35 mm). In- of uitzoomen kan niet. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 28 mm. De 472 gram zware camera draag je met een schouderriem. Brildragers kunnen de sterkte van de hybride zoeker aanpassen van -2 tot +1. Beeldstabilisatie en gezichtsherkenning ontbreekt en de Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het scherm toont eventueel uitleg en hulplijnen. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd, maar je kunt ook een losse flitser aansluiten. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, sluitertijd- of diafragmavoorkeuze: dat laatste ook voor video. Via de microfoonaansluiting en de handmatige versterkingsregeling is het stereo-geluid van de hd-films te verbeteren. Met MyFinePix Studio Ver.4.2 kun je foto's bewerken en met andere software RAW-bestanden omzetten naar jpg. Verder heeft de X100S o.a. een draaipanoramafunctie.