De Fujifilm X100T is een geavanceerde camera met een 35mm-groothoeklens zonder zoom. Hij weegt 469 gram. De beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 28 mm. De hybride zoeker is een slimme combinatie van een optische zoeker waar je echt doorheen en een klein ingebouwd schermpje. Brildragers kunnen de sterkte aanpassen van -2 tot +1. Het scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd, ook kun je een losse flitser aansluiten. Via de microfoonaansluiting en de handmatige versterkingsregeling is het stereogeluidgeluid van de hd-films te verbeteren. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Beeldstabilisatie ontbreekt. Met MyFinePix Studio kun je op de computer foto's bewerken. Verder beschikt de X100T o.a. over: draaipanorama, intervalopname/timelapsefotografie, onbeperkte lengte serieopname, aansluiting voor afstandsbediening en focus peaking.