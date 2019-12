Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X20 is een geavanceerde camera met 4 keer zoom, van 28 mm groothoek tot 112 mm tele. Hij weegt 386 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 11 mm. De optische zoeker kan handig zijn: verzienden kunnen de sterkte aanpassen. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het scherm toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. Ook kun je een losse flitser aansluiten. De camera kan filmen in hd met stereogeluid, of in slowmotion. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Met MyFinePix Studio kun je foto's bewerken. Met Raw File Converter kun je RAW-bestanden omzetten naar jpg. Verder beschikt de X20 o.a.over: draaipanorama, exposurebracketing, spot focusing/focus lock, focustracking en continue scherpstellen.