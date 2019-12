Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm XQ2 is een goed uitziende, geavanceerde camera van zakformaat. De kunststof body is van hoge kwaliteit. Het retro ontwerp in zakformaat ziet er goed uit. Het biedt aan de achterkant voldoende ruimte voor de duim om de camera ook in één hand te houden. De knoppen zijn goed geplaatst. Handig is de multifunctionele ring op de geteste lens. Het menu is goed opgebouwd. De knoppen zijn wel een beetje te klein en de videoopnameknop is moeilijk in te drukken. Opvallend is de hybride autofocus. Ook heeft dit toestel 3 soorten filmsimulatie: Provia, Velvia, Astia. Hij is in 2 kleuren verkrijgbaar.