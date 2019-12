Nikon 1 AW1 met AW 11-27,5mm 1:3,5-5,6

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon 1 AW1 is een compacte, robuuste systeemcamera, die getest is met de 1 NIKKOR AW 11-27,5 mm 1:3,5-5,6 lens met 2,5 keer zoom (30 mm tot 74 mm). Volgens Nikon is de AW1 met deze AW (All Weather)-lens waterdicht tot 15 meter en schokbestendig. Hij is 38 mm dik en weegt 379 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van 15,9 mm. Het gps-systeem legt vast waar de foto genomen is. Helemaal ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 30 cm. Er is alleen digitale beeldstabilisatie bij fotograferen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd met stereogeluid, of in slowmotion. De belichting kun je eventueel zelf regelen met de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze, ook bij filmen. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. De 1 AW1 heeft onder andere HDR, draaipanoramafunctie.