Nikon 1 J2 met 11-27.5 mm 1:3.55.6

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon 1 J2 is een compacte systeemcamera van 3 cm dik (zonder lens). Hij is in onze vernieuwde test hertest, opnieuw met de '1 NIKKOR 11-27,5mm 1:3,5-5,6'-lens, met 2,5 keer zoom, vanaf 30 mm groothoek. Met deze lens weegt de J2 471 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 16 mm. Beeldstabilisatie ontbreekt. Het scherm heeft een hoge resolutie. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd met monogeluid.