Nikon 1 J5 met 1 NIKKOR VR 10–30mm 1:3,5–5,6 PD Zoom

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon 1 J5 is een kleine systeemcamera met geavanceerde functies. Hij heeft een draaibaar selfie-aanraakscherm. Het mooie retrodesign ziet eruit als metaal. Goed geplaatste knoppen, met voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. Voelt aan als plastic. Het menu is een beetje verwarrend. Met handige extra wi-fi-knop. De camera is in staat om 60 beelden per seconde te maken, in de continue opnamestand. Met Hybride AF. De body is in 3 kleuren verkrijgbaar. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens