Nikon 1 S2 met 1 NIKKOR 11-27,5mm 1:3,5–5,6

De Nikon 1 S2 is een compacte systeemcamera. Hij is getest met de '1 Nikkor VR 11-27.5mm 1:3.5-5.6 ED'-lens met 2,5 keer zoom, van 30 mm groothoek tot 74 mm. De body is 30 mm dik en met lens weegt hij 339 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 18 mm. Helemaal ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 30 cm. De optische en digitale beeldstabilisatie compenseren voor trillende handen. Het scherm toont uitleg, hulplijnen. De flitser klapt automatisch of handmatig op. De camera kan filmen in hd met stereogeluid, of in slowmotion. Ook timelapsefilmpjes zijn mogelijk, waarmee je bijvoorbeeld zichtbaar maakt hoe een bloemknop opent. De camera werkt met een Micro-SD geheugenkaart. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze, ook voor video. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Bij RAW-bestanden kan niet meteen een jpeg opgeslagen worden. Met ViewNX2 kun je op de computer foto’s en video’s bewerken.