Nikon 1 V3 met VR 10–30mm 1:3,5–5,6 PD-Zoom en zoeker

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon 1V3 is een 18,2 megapixel compacte systeemcamera met wifi. Hij is getest met de 'NIKKOR VR 1:3,5–5,6 10–30 mm PD-zoom’-lens met 3 keer zoom, van 27 mm groothoek tot 81 mm tele. De body is 40 mm dik en met lens weegt hij 429 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 16 mm. In de optionele zoeker zie je een klein schermpje, met aanpasbare sterkte van -3 tot +1 voor brildragers. Hij werkt met een Micro SD-geheugenkaart. Ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 20 cm afstand. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen. Het draaibare aanraakscherm toont uitleg en hulplijnen. De flitser moet je handmatig opklappen, ook kun je een losse flitser aansluiten. De camera kan filmen in hd met stereogeluid, of in slowmotion. Via de microfoonaansluiting en de handmatige versterkingsregeling is het geluid te verbeteren. Belichting kan je regelen met de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Verder beschikt deze V3 over: draaipanoramafunctie, timelapsefilmpjes en HDR.