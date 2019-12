Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix AW110 is een robuuste camera met wifi, gps, kompas, barometer, hoogte- en dieptemeter. Volgens Nikon is hij waterdicht tot 18 meter diep en schokbestendig tot een val van 2 meter hoogte. Hij is 25mm dik en weegt 194 gram. De lens heeft 5 keer zoom, van 28 mm groothoek tot 140 mm tele. In macrostand kun je een onderwerp naderen tot op 1 cm. De optische beeldstabilisatie werkt ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De camera kan filmen in hd met stereogeluid en in 'slowmotion'. Door de videolamp heb je extra licht voor video-opnamen. Verder beschikt de AW110 o.a. over: draaipanorama-, 3D-, HDR-functie en focustracking, Met ViewNX2 kun je eventueel foto's bewerken. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm.