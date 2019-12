Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix AW120 is een robuuste camera (waterdicht en schokbestendig) met wifi en 5 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 120 mm tele. Hij is 28 mm dik en weegt 224 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. Het gps-systeem legt vast waar de foto genomen is. De optische en digitale beeldstabilisatie compenseren voor trillende handen, ook bij filmen. De accu kun je alleen in de camera opladen. Het scherm heeft een hoge resolutie. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De AW120 kan filmen in hd met stereogeluid, of in slowmotion. Daarnaast zijn timelapsefilmpjes mogelijk, waarmee je bijvoorbeeld zichtbaar maakt hoe een bloemknop opent. Door de videolamp heb je extra licht voor video-opnamen. Behalve op een geheugenkaart kunnen foto's opgeslagen worden op het interne geheugen. Volgens Nikon is hij waterdicht tot 18 meter. Hij heeft een kompas en een dieptemeter. Hij is verkrijgbaar in 4 kleuren. Met het meegeleverde ViewNX2 kun je foto's en video's bewerken.