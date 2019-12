Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix AW130 is een zeer goede outdoorcamera met leuke extra's. Dit zakformaatje heeft bijvoorbeeld een videolamp. Hij heeft een zeer degelijke uitstraling en is dan ook schokbestendig en waterdicht. Hij is stevig in één hand vast te houden, met voldoende ruimte voor je duim achterop. Met de 'actie'-knop kun je door het menu scrollen door de camera te kantelen. Het menu heeft eenvoudige navigatie met veel handige functies. Helaas zijn de knoppen op de achterkant een beetje te klein. Opvallend zijn de speciale knoppen: de landkaart-, wi-fi- en de actieknop. Ook de hoogte- en dieptemeter, het electronisch kompas en de barometer maken dit een bijzondere outdoorcamera. Hij is verkrijgbaar in 5 kleuren. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.