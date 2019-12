Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix L27 is een compactcamera met 5 keer zoom, van 26 mm groothoek tot 130 mm tele. Hij is 3 cm dik en weegt 159 gram. De CCD-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. Er is alleen digitale beeldstabilisatie, ook voor filmen. Hij werkt met penlites (AA). De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De camera kan filmen in hd met monogeluid, maar heeft geen hdmi-uitgang. Met ViewNX2 kun je foto's en video's bewerken. Verder beschikt de Coolpix L27 over: handmatige witbalans, spotfocussing/focus lock en continu scherpstellen.