Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix L340 is een flinke compactcamera met normale functies en een groot zoombereik: een superzoomcamera. Deze compacte camera is zeer comfortabel in één hand te houden. Hij heeft een grote handgreep met goede rubberen inleg en voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. De knoppen zijn van een goed formaat en goed geplaatst. Helaas ziet dit toestel er uit als plastic en voelt hij ook zo. Het menu is eenvoudig, met weinig functies.