Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix L620 is een eenvoudige travelzoomcamera met 14 keer zoom, van 25 mm groothoek tot 350 mm tele. Hij is 34 mm dik en weegt 245 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. Hij werkt met penlites (AA). Het scherm toont uitleg en hulplijnen. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd met stereogeluid, of in slowmotion. Met ViewNX2 kun je op de computer foto's en video's bewerken. Verder beschikt de L620 over een draaipanoramafunctie.