Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix L840 is een flinke compactcamera met normale functies en een groot zoombereik: een superzoomcamera. Dit model ligt lekker stevig in de hand, met aan de achterkant genoeg ruimte voor je duim. De knoppen zijn goed geplaatst en van de juiste grootte. Handig is de terugkeerzoomknop, waarmee je tijdelijk uitzoomt om je onderwerp makkelijker weer in beeld te krijgen. Het menu op het draaibare scherm is goed opgebouwd. Helaas ziet dit toestel er uit als plastic en voelt hij ook zo. De zoomknop slecht uitgevoerd. Opvallend zijn de tweede zoomschakelaar en de terugkeerzoomknop op de lens. Ook is er een extra knop om verbinding te maken met je smartphone. Hij is in 3 kleuren verkrijgbaar.In onze test kwam naar voren dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.