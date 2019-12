Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix P340 is een geavanceerde compact camera met 5 keer zoom: van 24 mm groothoek tot 120 mm tele. Daarmee kun je zowel weidse landschappen fotograferen als onderwerpen behoorlijk dichtbij halen. In de groothoekstand is de lens behoorlijk lichtsterk (diafragma f1.8). De camera is 33 mm dik en weegt 194 gram. De beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 10 mm. Het toestel kan filmen in hd 1080p met stereogeluid. Je kunt filmen in slowmotion en timelapse filmpjes maken, daarbij kun je bijvoorbeeld laten zien hoe een bloem zich opent. Heeft wifi zodat je bestanden kunt uitwisselen met een smartphone. Ook is het mogelijk om de gps-gegevens van je telefoon te koppelen aan de foto's op de camera. De belichting is naar wens handmatig in te stellen, fotograferen in RAW is ook mogelijk.