De Nikon Coolpix P7700 is een geavanceerde camera met 7,1 keer zoom, van 28 mm groothoek tot 200 mm tele. Hij weegt 391 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 10 mm. In macrostand kun je een onderwerp naderen tot op 2 cm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. Het draaibare scherm heeft een hoge resolutie en toont hulplijnen en histogram. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. Ook kun je een losse flitser aansluiten. De camera kan filmen in hd (1080/30p, MOV, stereo). Door de videolamp heb je extra licht voor video-opnamen. Het geluid via de microfoonaansluiting kun je handmatige versterken. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- (2 - 4) of sluitertijdvoorkeuze. Ook heeft de P7700 een intervalopnamefunctie, panoramafunctie en exposurebracketing. Met ViewNX 2 kun je jpg- en raw-bestanden bewerken.