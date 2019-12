Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix P7800 is een geavanceerde camera met 7,1 keer zoom: van 28 mm groothoek tot 200 mm tele. Het bereik is voldoende voor de meeste situaties. Je kunt er een weids landschap mee vastleggen, inzoomen om een onderwerp van redelijk ver beeldvullend te krijgen, lukt ook. Het toestel weegt 438 gram en dat is zwaar voor een compactcamera. De sensor is met een diagonaal van 10 mm wat groter dan die van de gemiddelde compactcamera. Dat kan voordelig zijn bij weinig licht. In de zoeker zie je een klein schermpje, alsof je door de camera heen kijkt. Brildragers kunnen de sterkte aanpassen van -3 tot +1. De P7800 heeft ook een scherp, draaibaar scherm met uitleg, hulplijnen en histogram. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De belichting is handmatig in te stellen en er zijn allerlei creatieve standen: timelapsefilmpjes, HDR, draaipanorama. Met een aparte GPS module (niet meegeleverd) kun je locaties aan je foto's koppelen.