Nikon Coolpix S02

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix 02 is een erg kleine en eenvoudige compactcamera. Hij heeft 3 keer zoom, van 30 mm groothoek tot 90 mm tele. De camera is 18 mm dik, weegt 101 gram en is verkrijgbaar in zilver, roze, wit en blauw. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 5 mm. Er is alleen digitale beeldstabilisatie, ook voor filmen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Het aanraakscherm heeft een lage resolutie. Scherpstellen en de foto vastleggen kan eventueel door op de gewenste plek op het scherm te drukken. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De camera kan filmen in slowmotion en in hd met stereogeluid. Ook timelapsefilmpjes zijn mogelijk, zodat je bijvoorbeeld een bloem versneld ziet uitkomen. De camera werkt niet met geheugenkaartjes, maar slaat foto's op het interne geheugen van 7,3 GB op. Opvallende functies die ontbreken bij de Coolpix S02 zijn focustracking, serieopname en zelfontspanner.