Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix S2700 is een compactcamera met 6 keer zoom, van 26 mm groothoek tot 156 mm tele. Hij is 21mm dik en weegt 125 gram. De CCD-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. Beeldstabilisatie ontbreekt. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. De S2700 is dan wel bruikbaar. Het scherm heeft een lage resolutie en toont eventueel hulplijnen. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. Deze Coolpix heeft geen hdmi-uitgang om hd-opnamen met stereogeluid op volle kwaliteit een een hdtv af te spelen.