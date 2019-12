Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix S33 is een zeer eenvoudige outdoorcamera, zonder speciale functies en met eenvoudige bediening. De videoknop links bovenop de camera heeft een goed formaat. De camera is schokbestendig, waterdicht en goed met één hand vast te houden. De camera voelt als een goedkope plastic speelgoedcamera, het menu heeft slechts enkele functies. Handig is het speciale menu met symbolen voor kinderen. Dit model is in 4 kleuren verkrijgbaar. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.NB: In onze test bleek dat je de beeldstabilisatie niet zelf op 'aan' kunt zetten, maar alleen op 'automatisch' of 'uit'.