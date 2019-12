Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix S6800 is een travelzoomcamera met 12 keer zoom; van 25mm groothoek tot 300mm tele. De camera heeft wifi en is 23 mm dik en weegt 142 gram. Heeft optische beeldstabilisatie om te compenseren voor trillende handen, ook bij filmen. Het toestel kan filmen in hd 1080p met stereogeluid. Je kunt ook filmen in slowmotion en timelapse filmpjes maken, daarbij kun je bijvoorbeeld laten zien hoe een bloem zich opent. Het scherm toont uitleg en hulplijnen. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. Met de meegeleverde software kun je op de computer foto's en video's bewerken. Verder beschikt de Coolpix S6800 o.a. over draaipanorama en eye-fi. Hij is verkrijgbaar in 4 kleuren.