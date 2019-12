Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix S6900 is een travelzoomcamera met wifi en 12 keer zoom, van 25 mm groothoek tot 300 mm tele. Hij is 28 mm dik en weegt 183 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van 7 mm. De optische en digitale beeldstabilisatie compenseren voor trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Het draaibare aanraakscherm toont uitleg en hulplijnen. Scherpstellen en de foto vastleggen kan eventueel door op de gewenste plek op het scherm te drukken. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De S6900 kan filmen in slowmotion en hd met stereogeluid. Ook timelapsefilmpjes zijn mogelijk, waarmee je bijvoorbeeld zichtbaar maakt hoe een bloemknop opent. Met het meegeleverde ViewNX2 kun je op de computer foto’s en video’s bewerken. Verder heeft de S6900 o.a., draaipanorama, NFC, een afdrukknop aan de voorzijde van de camera, gebarenbediening en een ingebouwd standaardje voor selfies.