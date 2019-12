Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix S810c is een travelzoomcamera met 12 keer zoom, van 25 mm groothoek tot 300 mm tele. De camera is 27 mm dik en weegt 219 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. Dankzij Android 4.2.2 kun je gebruik maken van wifi, allerlei apps en legt het gps-systeem vast waar de foto genomen is. De accu kun je alleen in de camera opladen. Het zeer grote aanraakscherm heeft een hoge resolutie en toont hulplijnen. Scherpstellen en de foto vastleggen kan ook door op de gewenste plek op het scherm te drukken. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De camera kan filmen in hd met stereogeluid, of in slowmotion. Ook kun je een timelapsefilmpje maken. Tijdens het terugkijken van video’s kun je de koptelefoonuitgang gebruiken, of bijvoorbeeld je camera gebruiken als muziekspeler. De camera werkt met een micro-sd geheugenkaartje en heeft daarnaast 1,1 GB intern geheugen. Met ViewNX 2 kun je op de computer foto’s en video’s bewerken. Verder heeft de S810c o.a. draaipanorama en HDR.