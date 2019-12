Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix S9900 is een goede compactcamera met groot zoombereik en vele functies: een echte travelzoomcamera. Hij heeft een mooi ontwerp dat eruit ziet als metaal. Het is ook een goed formaat met goede grip en genoeg ruimte voor de duim achterop. De knoppen zijn goed geplaatst. Het menu heeft veel functies, maar navigeren gaat eenvoudig op het draaibare scherm. Helaas voelt de camera aan als plastic. Handig is de extra knop om verbinding te maken met een smartphone. Ook is er een knop waarmee de ingebouwde wereldkaart zichtbaar gemaakt kan worden. Dit model heeft zelfs een ingebouwd elektronisch kompas. Hij is in 2 kleuren verkrijgbaar. Klik de testresultaten open voor meer details.