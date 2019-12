Nikon D5200 met 18-55 VR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D5200 is een 24,7 megapixel spiegelreflexcamera. Hij is getest met de '18-55mm VR Kit'-lens, met 3 keer zoom vanaf 27 mm groothoek. Hij weegt met lens 820 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 28 mm. De optische beeldstabilisatie werkt ook bij filmen. Het zeer grote draaibare scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser klapt automatisch of handmatig op. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze, ook bij filmen. Met View NX 2 kun je jpg- en raw-bestanden bewerken. Brildragers kunnen de sterkte van de optische zoeker aanpassen van -1,7 tot +0,7. De D5200 kan filmen in hd met stereogeluid. Handmatige versterkingsregeling maakt de microfoonaansluiting compleet voor beter geluid. Verder beschikt de D5200 o.a. over HDR- en intervalopnamefunctie en exposurebracketing.