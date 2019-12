Nikon D600 met AF-S 24-85 1:3.5-4.5G ED VR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D600 is een zogenoemde 'full-frame'-spiegelreflexcamera, omdat de CMOS-beeldsensor het formaat heeft van een ouderwets kleinbeeldnegatief, met een diagonaal van ongeveer 43 mm. Hij wordt gepresenteerd als consumentencamera, maar zo'n camera is zeker niet voor beginners. Hij is in onze vernieuwde test hertest, wederom met de 'AF-S NIKKOR 24-85 1:3,5-4,5 G ED VR'-lens, met 3,5 keer zoom vanaf 33 mm groothoek. Hij weegt dan 1315 gram en je kunt ermee scherpstellen vanaf 38 cm afstand. Brildragers kunnen de sterkte van de optische zoeker aanpassen van -3 tot +1. Het zeer grote scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. De optische beeldstabilisatie werkt ook bij filmen. Via de microfoonaansluiting en de handmatige versterkingsregeling is het mono-geluid bij de hd-films te verbeteren. Verder beschikt de D600 o.a. over: twee geheugenkaartslots, intervalopnamefounctie, HDR-functie en exposurebracketing. Met View NX 2 kun je eventueel raw- en jpg-bestanden bewerken.