Nikon D7100 met 18-105 VR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D7100 is een spiegelreflexcamera. Hij is getest met de '18-105 VR'-lens, met 6 keer zoom, vanaf 27 mm groothoek. De body is weer- en stofbestendig. Hij weegt met lens 1666 gram. Met deze lens kun je scherpstellen vanaf 30 cm afstand. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 28 mm. Brildragers kunnen de sterkte van de optische zoeker aanpassen van -2 tot +1. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het zeer grote scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser klapt automatisch op. Ook kun je een losse flitser aansluiten. Met View NX 2 kun je RAW-bestanden omzetten naar jpg en foto's en video's bewerken. Voor serieuze hd-films is er een microfoonaansluiting en handmatige geluidsinstelling. Verder beschikt de D7100 o.a. over: twee geheugenkaartslots, time-lapse-fotografie, onbeperkte lengte serieopname, exposurebracketing, HDR, focustracking en continu scherpstellen.