Nikon D7200 met 18-140mm VR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D7200 is een zeer goede spiegelreflexcamera met geavanceerde functies. Hij heeft een zeer solide hoogwaardige uitstraling. Door de ergonomische grip kun je de camera stevig vasthouden, met op de achterkant voldoende ruimte voor je duim. De knoppen zijn goed geplaatst en hebben een goed formaat. Het menu is goed opgebouwd en via de i-knop komt relevante extra informatie op het scherm. Bovenop de camera zit nog een extra schermpje dat de belangrijkste instellingen toont. De geteste combinatie zal voor sommige gebruikers te zwaar zijn. Als je filmt, kun je een hoofdtelefoon aansluiten om het geluid te controleren. Ook kun je een optionele gps-unit aansluiten om gps-data aan je bestanden toe te voegen. Dit model is Eye-Fi-compatibel. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens