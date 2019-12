Nikon D750 met AF-S 24-85mm 1:3.5-4.5 G ED VR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D750 is een geavanceerde spiegelreflexcamera met wifi, getest met de 'AF-S NIKKOR 24-85 mm 1:3.5-4.5 G ED VR'-lens, met 3,5 keer zoom. Met die lens weegt hij 1,3 kilo. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 43 mm. Door de optische zoeker kijk je via de spiegel door de lens. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het zeer grote draaibare scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, fotografietips, hulplijnen en histogram. Er is ook een help-knop. De flitser klapt automatisch of handmatig op en je kunt een losse flitser aansluiten. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. Ook timelapsefilmpjes en -fotoseries zijn mogelijk. Via de microfoonaansluiting en de handmatige versterkingsregeling is het stereogeluid van de 1080-films te verbeteren. In de camera passen 2 geheugenkaarten. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen.