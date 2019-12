Nikon D810 met AF-S NIKKOR 24-120mm 1:4 G ED VR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D810 is een zeer goede spiegelreflexcamera met geavanceerde functies. Dit model heeft een zeer solide en hoogwaardige uitstraling. De ergonomische grip met genoeg ruimte voor de duim geeft een stevig gevoel. De vele knoppen zijn goed geplaatst en van een goed formaat. Het menu is goed opgebouwd. Met een hendeltje kun je de optische zoeker afsluiten als je hem niet gebruikt, zodat invallend licht de opname niet kan beïnvloeden. De geteste combinatie zal voor sommige gebruikers te zwaar zijn. De beeldsensor is net zo groot als een ouderwets kleinbeeldnegatief: fullframe. Voor filmers heeft dit toestel een hoofdtelefoonuitgang. Verder is hij geschikt voor Eye-fi-kaartjes. Wi-Fi en gps-unit zijn optioneel.In onze test kwam naar voren dat er geen automatische stand is, daarom gebruikten wij in plaats daarvan de P-stand in onze test.