Nikon Df met AF-S NIKKOR 50mm f/1,8G

De Nikon Df is een spiegelreflexcamera, getest met de 'AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SE'-lens (zonder zoom). Met lens weegt hij een kilo. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 43 mm. Door de optische zoeker kijk je via de spiegel door de lens. Brildragers kunnen de sterkte aanpassen van -3 tot +1. Beeldstabilisatie ontbreekt. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het zeer grote scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg en hulplijnen. Hij heeft geen flitser, maar je kunt wel een losse flitser aansluiten. Ook kan de Df niet filmen. De belichting kun je regelen met de M-stand, diafragma- en sluitertijdvoorkeuze. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Een scherpstelhulplicht ontbreekt en dat is onhandig bij weinig licht. Met meegeleverde software kun je RAW-bestanden op de computer omzetten naar jpg en foto's bewerken. Verder heeft de Df intervalopname en timelapsefotografie, HDR-functie en optionele gps. Hij is er in zwart en zilver.