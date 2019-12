Olympus OM-D E-M10 II met M.Zuiko Digital ED 14-150mm 1:4.0-5.6 II

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus OM-D E-M10 II is een goede kleine systeemcamera met veel functies. Dit mooie retro ontwerp oogt en voelt als metaal. Je hebt goede grip op het leerachtige oppervlak en de knoppen zijn goed geplaatst. Prettig is de goede zoeker. Helaas is het menu wat verwarrend. Handig zijn de stille modus en de loep tijdens video-opnamen. Ook kun je via je smartphone gps-data toevoegen aan je foto's. Dit model is Eye-Fi-compatibel en in 2 kleuren verkrijgbaar. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.