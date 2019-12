Olympus OM-D E-M5 II met EZ-M 12-40mm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus OM-D E-M5 II is een zeer goede systeemcamera met veel functies. De ergonomisch gebouwde body voelt zwaar als een metalen camera en ligt stevig in de hand. De vele knoppen zijn goed geplaatst en het goed opgebouwde menu heeft veel functies. Het aanraakscherm is draaibaar en er zit een programmeerbare L-FN-knop op de geteste lens. Je moet wel wennen en de tijd nemen om deze camera vlot te kunnen bedienen. Deze 16 megapixel-camera heeft een speciale 40-megapixelfunctie voor niet-bewegende onderwerpen. Verder heeft hij een stille modus en kun je met je smartphone gps-data aan je bestanden toevoegen. De body is bestand tegen bevriezing en is in 2 kleuren verkrijgbaar.In onze test kwam naar voren dat de witbalans op 'warme kleuren' staat in auto-stand. Je kunt dit niet uitzetten. In de P-modus kan dat wel en zijn de kleuren natuurlijker.