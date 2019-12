Olympus Pen E-PL5 met 14-42 II R

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Pen Lite E-PL5 is een compacte systeemcamera. Hij is in onze vernieuwde test hertest, wederom met de '14-42 II R '-lens, met 3 keer zoom, vanaf 28 mm groothoek. Hij weegt met lens 508 gram. De LiveMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 22mm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. Het draaibare aanraakscherm en toont eventueel het informatieve histogram. Scherpstellen en de foto vastleggen kan eventueel door op de gewenste plek op het scherm te drukken. De los meegeleverde flitser moet je altijd handmatig opklappen. Ook kun je een losse flitser aansluiten. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. De microfoonaansluiting is weinig waard door ontbrekende handmatige versterkingsregeling.